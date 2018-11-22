أنقرة تطالب واشنطن تسليمها 84 عضواً في حركة “غولن”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 10:03 صباحاً - سلّم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال زيارة إلى واشنطن الثلاثاء، السلطات الأميركية لائحة بأسماء 84 شخصاً تطالب بلاده الولايات المتحدة بتسليمها إياهم، لانتمائهم إلى حركة الداعية التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدبير الانقلاب العسكري ضدّه في 2016.

وقال جاويش أوغلو أثناء لقائه نظيره الأميركي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، إنّه لم يحصل على ضمانات بأنّ واشنطن ستمتثل لطلب أنقرة، التي سبق لها أن طلبت مراراً من واشنطن تسليمها غولن؛ لكن الأخيرة ترفض تلبية هذا الطلب حتى اليوم.

وقال أوغلو: “ما من ضمانات؛ لكننا أعطيناهم هذه القائمة بأسماء الأشخاص الذين نطلب من الولايات المتحدة تسليمهم إلى تركيا”، مشيراً إلى أن القائمة تتضمن أسماء 84 شخصاً، بينهم غولن.

وأضاف أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلب من أردوغان إرسال هذه القائمة.

وكان ترمب أكد في وقت سابق أنّ ترحيل الداعية غولن إلى تركيا “غير مطروح حالياً”، مضيفاً: “نحن نحاول دائماً التوصل لما يمكننا أن نفعله من أجل تركيا”.

من جانبه صرح أوغلو أنه “من الجيّد أن نرى أنّ هناك تحقيقات مستمرّة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حول أنشطة هذه المنظّمة هنا في الولايات المتحدة”.

وأضاف أنّ “الولايات المتحدة رأت في الواقع ظلام هذه الشبكة الإجرامية”، متّهماً حركة غولن بممارسة أنشطة إجرامية، مثل “غسيل الأموال، واحتيال ضريبي، وتزوير تأشيرات، وأنشطة غير قانونية أخرى”.

وتابع: “هذا ما كنا نطلبه من الولايات المتحدة: افتحوا تحقيقاً بسيطاً، وسترون نوع الشبكة التي تتعاملون معها، في الوقت الذي تستضيفونها هنا في بلدكم”.

ويقيم زعيم المنظمة فتح الله غولن في الولايات المتحدة منذ سنوات.

المصدر: واشنطن – فرانس برس