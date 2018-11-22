كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 10:03 صباحاً - أكد محافظ صلاح الدين السابق، النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري، أنه لو كان لديه 30 مليون دولار لصرفها على الراقصات والغجريات.
وردّ الجبوري بتصريحه هذا، على الذين اتهموه بالحصول على 30 مليون دولار مقابل الانسحاب من المنافسة على منصب رئاسة البرلمان عندما كان ينافس محمد الحلبوسي.
وقال: “لو كان لدي 30 مليون دولار لصرفتها على الكاولية (رقص الغجر)، ولن أبقى في العراق لو امتلكت هذا المبلغ ولن أرشح لسبع دورات برلمانية”.
وأضاف: “العملية السياسية في العراق سيئة ومفعمة بالكره والتسقيط. نحن دمرنا العراق”.
المصدر روسيا اليوم
Loading...
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عراقي: لو كان لدي 30 مليون دولار لصرفتها على الراقصات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صوت لبنان وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صوت لبنان ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .