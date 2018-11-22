كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. "جفاف" في حركة الملاحة البحرية من وإلى قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت حركة الملاحة من وإلى قطر التراجع خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات قطرية رسمية.

وذكر تقرير صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أن ميناء الدوحة سجل تراجعا بنسبة 45.5% في عدد السفن على أساس شهري.

بينما على أساس سنوي، تراجع عدد السفن الوافدة بنسبة 40% مقارنة مع سبتمبر/ أيلول 2017، إذ بلغ عدد السفن الراسية في سبتمبر 2018، نحو 6 سفن فقط.

وتأثرت حركة الملاحة البحرية الصادرة والوافدة من وإلى قطر، كإحدى تبعات مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، الداعمة للإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

وتراجعت الحمولة الصافية لميناء الدوحة في سبتمبر الماضي بنسبة 65.3 %على أساس شهري و77.7 % على أساس سنوي إلى نحو 12 ألف طن فقط.

وتراجع عدد السفن الوافدة لميناء الرويس، الذي يعتبر أحد أهم ميناءين في قطر، بنسبة 16.5% على أساس سنوي، إلى 227 سفينة في سبمتبر 2018 مقارنة مع 272 سفينة في الفترة المقابلة من 2017.

وانسحب التراجع على حمولة السفن الوافدة إلى ميناء الرويس خلال نفس الفترة، إذ هبطت بنسبة 9.5% في سبتمبر الماضي، إلى 37 ألف طن، مقارنة مع 41 ألف طن في الفترة المقابلة.

أما ميناء حمد، الذي وصفته الدوحة بأنه أحد أكبر موانئ المنطقة، فقد تراجعت حركة السفن الوافدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي، إلى 146 سفينة في سبتمبر 2018، مقارنة مع 150 سفينة في الفترة المقابلة.

والعام الماضي، افتتحت قطر ميناء حمد الذي قالت إنه سيكون أهم موانئ البلاد وأحد أكبرها في المنطقة العربية بتكلفة 7 مليارات دولار أمريكي.