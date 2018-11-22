كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو لدهس مجموعة من الطلاب شمال شرق الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دهست سيارة عددا من أطفال المدارس في الصين، اليوم الخميس، وألقت الشرطة القبض على السائق.
وقال موقع "نيويورك تايمز بوست" إن السيارة دهست عددا من الأطفال شمال شرقي الصين، أمام إحدى المدارس.
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