كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع أردني إسرائيلي لبحث ملف المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت المصادر لـصحيفة "الغد" إن اجتماع اللجنة المشتركة "جاء في سياق حصول الأردن على حصته المائية وفق معاهدة السلام المشتركة وبحسب الكميات المنصوص عليها".
وفيما أوردت تقارير صحفية إسرائيلية اخبارا حول مطالبة الجانب الأردني بزيادة حصته من مياه بحيرة طبرية، أكدت المصادر انها لم تطلب مثل هذا الطلب، ولم تتطرق لما ورد بالصحافة الاسرائيلية.
وزعمت التقارير الصحفية إسرائيلية أن تلك الاجتماعات جاءت في سياق مطالبة الأردن بزيادة حصة العاصمة عمان من بحيرة طبرية، وسط العجز الكبير الذي تعانيه المملكة، في الوقت الذي اوردت فيه التقارير ذاتها ان الحكومة الإسرائيلية طلبت من الاردن في مقابل ذلك، أن تمنحها إذنا بالحفر في منطقة عربة بالقرب من الحدود المشتركة.
شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أردني إسرائيلي لبحث ملف المياه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .