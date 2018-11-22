السعودية تغير سفراءها بعدد من الدول منها المغرب

قررت المملكة العربية السعودية تغيير سفرائها في عدد من الدول، على رأسها المغرب، حيث أدى السفراء الجدد، أمس الأربعاء، القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، فإن المملكة ستستبدل سفيرها بالرباط عبد العزيز محيي الدين خوجه، بعبد الله بن سعد الغريري، ضمن 11 دولة شملها تغيير سفراء المملكة.

يشار إلى أن التغيير الجديد للسفير السعودي في الرباط، يأتي تزامنا مع ظهور معطيات جديدة حوله، حيث ذكر الرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني أن السفير السعودي بالرباط اشتكى من مقالاته إلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران.