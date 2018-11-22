توأمة مغربية أوروبية لإخراج مشروع قانون يُحدث شرطة لحماية النباتات

أسفرت توأمة مغربية أوروبية عن إعداد مشروع قانون يتعلق بوقاية النباتات وحمايتها من خطر انتشار الآفات، ويقضي بإحداث شرطة “الصحة البيئية”.

المشروع الذي يُرتقب أن يشرع مجلس النواب قريبا في مناقشته، يهدف إلى حماية الرصيد النباتي الوطني، وتجنب ظهور وانتشار أمراض وآفات ضارة بالمزروعات.

وتقول وزارة الفلاحة إن المغرب يستورد سنويا 8 مليون طن من النباتات، كما يصدر 1,5 مليون طن من النباتات والمنتوجات النباتية.

وسجلت الوزارة ظهور عدة آفات جديدة خلال العشر سنوات الآخيرة، منها سوسة النخيل الحمراء واللفحة النارية للورديات، ثم الحشرة القرمزية لنبات الصبار.

وأوضحت وزارة الفلاحة ضمن وثيقة تُعَرِّفُ بالمشروع، أن هناك تداعيات اجتماعية واقتصادية لانتشار الأمراض والآفات الضارة، منها تخصص مبلغ مالي يقدر بحوالي 6 ملايين درهم سنويا لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

كما تمنح الدولة 3000 درهما عن قلع وحرق أشجار كل هكتار مصاب من الورديات بمرض اللفحة النارية.

وسيسمح مشروع القانون الجديد الذي سينسخ ثلاثة ظهائر، بإنشاء نظام لمراقبة صحة النباتات يعطي الأولوية لتحليل المخاطر.

كما يروك ملائمة القوانين المغربية للمعايير الدولية في مجال تدابير صحة النباتات المنصوص عليها في إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.