الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا ويواصل البحث عن المطارد نعالوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 20 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش في الضفة الغربية، فيما واصل جنود الاحتلال البحث عن المطارد أشرف نعالوة المتهم في تنفيذ عملية "بركان"، من خلال حملة خاصة شمال مدينة طولكرم.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فإن قواته اعتقلت 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للأجهزة الأمنية للتحقيق بشبهة مقاومة الاحتلال والمستوطنين وحيازة أسلحة ووسائل قتالية، كما تم مصادرة مبالغ مالية تستخدم في أعمال المقاومة الشعبية.

في محافظة طولكرم، واصل جنود الاحتلال البحث عن المطارد نعالوة، حيث شنت حملة دهم وتفتيش في بلدة علاء خلالها تم اعتقال 6 شبان، هم: إيهاب حسني، وصلاح رياض حجازي، ومعتز صبحي زعرور، ومحمد عاهد أبو سعدة، ونهاد حسني جزار، وفائق خاروف، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ووفقا لشهود عيان، فإن داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في البلدة بعد أن فجرت أبوابها واعتدت على ساكنيها وإحداثهم خرابا في الممتلكات.

في محافظة بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر، الأسير المحرر أحمد محمود صلاح، وكذلك شقيقيه المحررين أشرف وعماد، إضافة للشاب محمد إسماعيل موسى، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من محافظة طوباس. وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، محمود صوافطة، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فراس حسن دراغمة، عقب دهم منزله، والشابين رائد دراغمة، وأسد صالح أبو عرة، أثناء مرورهما على حاجز زعترة.

وواصلت قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في محافظة الخليل، واعتقل الجنود الأسير المحرر سائد عبد الرحمن الزماعرة، ويحيى عيسى الزماعرة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما. كما نصب جنود الاحتلال، عدة حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات ومخيمات وفتشوا مركبات المواطنين ودققوا في بطاقاتهم الشخصية.