مشروع قانون بريطاني للاعتراف بدولة فلسطين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدمت عضو البرلمان البريطاني، ليلى موران، يوم أمس الأربعاء، بمشروع قانون للاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وفي حديث مع وكالة "الأناضول"، قالت ليلى موران، أول عضو من أصول فلسطينية في مجلس العموم (الغرفة الأولى)، إن الخطوة تأتي في إطار تشجيع المؤمنين بحل الدولتين على تحويل القرارات الأممية إلى قانون بريطاني.

وأضافت أن بلادها لم تعترف بعد رسميا بدولة فلسطين، وهو ما يجب تغييره.

وتابعت: "أشجع أي شخص يؤمن بالسلام وبحل الدولتين أن يؤيد مشروع القانون، واعتراف لندن بفلسطين دولة في أقرب وقت ممكن".

ولفتت موران إلى أن ذلك الاعتراف لن يحل القضية، لكنه سيكون بمثابة "إعادة إشعال لشرارة الأمل التي انطفأت في قلوب الفلسطينيين"، على حد تعبيرها.

وذكّرت البرلمانية البريطانية بدور بلادها في نشوء المشكلة من خلال "وعد بلفور" عام 2017، والذي مهد لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين التاريخية، مؤكدة في هذا السياق ضرورة تحمل المسؤولية من خلال إحياء محادثات السلام.

يذكر في هذا السياق أنه في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017، رفضت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، الاعتذار للفلسطينيين عن ذلك الوعد، وما ترتب عليه، بالتزامن مع مرور 100 عام على إصداره.