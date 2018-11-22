انت الان تتابع انهيار منزل على سور مدرسة ابتدائي في سوهاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥١ ص

انهار منزل مكون من طابقين على سور مدرسة «أولاد خبزة» الابتدائية بناحية قرية سلمون مركز طما بسوهاج، وذلك قبل موعد دخول التلاميذ للمدرسة، دون وقوع إصابات، وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طما يفيد بانهيار منزل قديم مكون من طابقين على مدرسة ابتدائي؛ قبل دخول التلاميذ للمدرسة، مما نتج عنه هدم جزء من سور المدرسة وتلفيات بفصل الحضانة، على الفور انتقل إلى مكان الواقعة قيادات مديرية التربية والتعليم ومجلس مدينة طما وجاري فحص مكان الواقعة.

وانهار منذ 5 أيام، منزل مكون من 3 طوابق بمدينة دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، وذلك بعد انهياره، مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص ونجاة 7 آخرين كانوا محتجزين وسط الأنقاض تم إخراجهم بمعرفة الأهالى وبمشاركة قوات الحماية المدنية. على الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى وقوات مباحث دار السلام ورئيس مجلس مدينة