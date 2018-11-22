عزان: الديمقراطية الطائفية لخرِّيجي الحرس الثوري في العراق ولبنان أسّست للفوضى

قال الباحث محمد عزان، إن الديمقراطية الطائفية التي أنتجها خرِّيجو الحرس الثوري في العراق ولبنان أسّست للفوضى.

وأوضح مشيرا إلى ما حدث في البلدين: عام بحكومة، وعام تعطيل، وعامان تحضير.. هكذا صراعات وضجيج ومزايدات بالدين والوطن.

وتابع متسائلا: فهل يُساق اليمنيون لنفس الهاوية أم سيفرضون مع أشقائهم وضعاً مختلفاً، يعيشون فيه تحت سقف الوطن والدستور؟.