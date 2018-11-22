رجوي: انتفاضة الشعب تحوّل يجلب الحرية لإيران ويوفر الأمن للعالم

وجهت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، التحية لعمّال مجمّع الصلب وأبناء الأهواز الشجعان الذين أكدوا بتظاهرتهم الواسعة وبشعار "العامل يموت ولا يقبل الذلّ" على استمرار الإضراب والاحتجاج حتى انتزاع حق العمال المؤكد.

ودعت رجوي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عموم المواطنين لاسيما الشباب إلى دعم عمّال قصب السكر في هفت تبه وعمّال مجمّع الصلب في الأهواز.

وختمت: انتفض الشعب الإيراني لتغيير النظام. إنه تحوّل يجلب الحرية لإيران ويوفر الأمن للعالم.