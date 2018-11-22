شكرا لقرائتكم اليمن.. تقدم للجيش في صعدة ومساعي غريفثس مستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني حررت مواقع جديدة في مديرية #رازح شمالي محافظة #صعدة، وقتلت عددا من عناصر ميليشيا الحوثي.

وكشف المصدر الميداني في اللواء السابع حرس حدود، لوسائل إعلام يمنية، مساء الأربعاء أنه تمّ تحرير قرى "الجثامة"، و"آل سبتان", و"القرن"، و"حوالي" وتباب "شرقي المقران"، شرقي جبل الأزهور الاستراتيجي في جبهة رازح بعد هجوم مباغت ومواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين الأربعاء، سقط فيها 7 قتلى وأصيب أكثر من 11 آخرين.

في غضون ذلك، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عربة تُقلّ مقاتلين تابعين للحوثي، كما دكت غارات أخرى مواقع وتحصينات الميليشيات في المنطقة ذاتها.

مساعي غريفيثس مستمرة

أما على صعيد المشاورات السياسية، فقد أفادت أنباء عن توجه المبعوث الأممي مارتن غريفيثس لزيارة مدينة الحديدة اليوم الخميس، بعد لقائه قيادات حوثية في صنعاء الأربعاء.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر أممي أن "المبعوث الأممي وصل الأربعاء إلى صنعاء والتقى مسؤولين حوثيين على أن يتوجه اليوم الخميس إلى الحُديدة، ومنها إلى العاصمة الأردنية عمان."

وأكد المصدر أن غريفيث لن يلتقي أية أطراف عسكرية، في الحديدة، موضحاً أنه "ليس من اختصاص المبعوث الخاص لقاء قيادات عسكرية في الحديدة، فهو مفوض أممي لاستئناف العملية السياسية".