ترامب يعتزم زيارة إحدى "النقاط الساخنة" في العالم!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على زيارة واحدة من المناطق الساخنة في العالم، من دون أن يكشف عن الوجهة التي يقصدها.
وقال ترامب في تصريح للصحفيين في حديقة البيت الأبيض: "نعم.. استعد للتوجه إلى منطقة ساخنة للعمليات العسكرية".
وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح في وقت سابق بأنه يخطط للسفر إلى مناطق ساخنة في العالم بهدف تشجيع العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك، في حين ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب أبلغ مستشاريه، في سابقة هي الأولى منذ توليه مقاليد الأمور في بلاده، أنه ينوي القيام برحلة لتفقد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.
المصدر: وكالات
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