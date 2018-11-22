شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يوجه طلب إحاطة للحكومة لمواجهة التلاعب للحصول على وحدات الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن جهود وزارة الإسكان فى سبيل تحسين مشروعات الإسكان الاجتماعى ممتازة ، مؤكدا أن جميع المشروعات المطروحة شهدت تحسن كبير وملحوظ فى تخطيط الوحدات للمستحقين ومستوى الانشاءات وشفافية كاملة فى اجراءات الحصول على الشقق .

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ" الخليج 365" إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى وزيرى الإسكان والعدل، للتصدى لمحاولات التلاعب فى سبيل الحصول على وحدات سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعى وهم غير مستحقين، بما يضمن حماية المواطنين.

وتابع فؤاد، أن تضمين وزير العدل لطلب الإحاطة لمخاطبة مصلحة الشهر العقارى بضبط منظومة التعاملات التى يحدث فيها تنازلات، حيث أنه طرف فى المعاملات على الوحدات السكنية التابعة للصندوق الاجتماعى .