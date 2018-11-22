موجز الصباح || أكبر تخفيض بعد اتفاقية الجمارك .. السعودية ترد على تقرير المخابرات الأمريكية .. محمد صبحي يوجه رسالة شديدة اللجهة لـ أشرف عبد الباقي

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

نشر موقع الموجز في الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار التي لاقت اهتمام القراء ، منها رسالة محمد صبحي للفنان أشرف عبد الباقي ورد السعودية على المخابرات الأمريكية بشأن قضية خاشقجي ، بالإضافة لتفاصيل أكبر تخفيض على السيارات بعد اتفاقية الجمارك.

وفيما يلي تفاصيل الأخبار ،،

محمد صبحي يوجه رسالة شديدة اللجهة لـ أشرف عبد الباقي.. فيديو

وجه الفنان محمد صبحي، رسالة، إلى الفنان أشرف عبد الباقي، قائلا: «عايز أقول لأشرف عبد الباقي، أنا أول من خرج للإعلام وهنأته بالخطوة إللي عملها في عز الظلام، وفي ظروف صعبة، وطلع شباب على المسرح، دا شيء عظيم لازم أهنئه عليه».

وأضاف"صبحي"، خلال لقائه عبر فضائية "أون إي"،: «عيب أما أشرف عبد الباقي يقول المسرح ستارة وكرسي، ويتريق على ما قولته، أنا بقول له يا أشرف مش عيب إنك تقدم اسكتشات، دي مش المشكلة، بس أما يقول محمد صحبي عنده سيطرة على الممثلين بتوعه، دول صحابي؛ إحنا مش في قهوة».

وتابع: «أنا من سنة 70 بطلع شباب، ممكن أجيب قائمة بـ277 نجم خرجتهم من المعهد، أو خرجوا من فرقتي»، لافتا إلى أن هناك شخصية نقدية عربية قالت: "كيف تسمون هذا العمل مسرح مصر؟"، معقبا: «هي معترضة إن يبقى أو يحمل اسمه مصر».(المصدر)

السعودية ترد على تقرير المخابرات الأمريكية وعلنية محاكمات قتلة خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن ولي العهد محمد بن سلمان، غير متورط بأي شكل من الأشكال في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف في حواره مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الأربعاء، أن من نفذوا العملية تم تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية ستعمل على التأكيد بألا تتكرر تلك الحادثة مجددًا.

وأعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي، وألقت القبض على 18 شخصًا في إطار تحقيقاتها في القضية، وطالبت بإعدام خمسة منهم في القضية التي من المنتظر أن يبدأ القضاء السعودي في نظرها.

وحول مدى عدم معرفة محمد بن سلمان بالواقعة بالرغم من أن مرتكبيها قريبين له، أكد الجبير أن من حوله أنكروا جميعهم معرفتهم بالحادث "المؤسف والإجرامي".(المصدر)

"10 آلاف جنيه".. "سيارات مصر" تكشف عن أكبر تخفيض بعد اتفاقية الجمارك

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة سيارات مصر، إن المواطن المصري منذ 2004 "وقت توقيع اتفاقية جمارك السيارات"، كان يريد الحصول على سيارة بسعر مناسب مثل دول الخليج، ولكن هذا لم يحدث.



وأضاف أبو المجد، خلال لقائه مع برنامج "رأي عام"، تقديم عمرو عبد الحميد، المذاع عبر قناة "ten"، اليوم الأربعاء، أن الشركات الأم تزيد أسعار السيارات بنسبة 7% كل عام، وأكبر تخفيض على سعر أي سيارة ربما يصل إلى 10 آلاف جنيه، مضيفًا أن الشركات الأم عادة ما ترفع

الأسعار

بمقدار 3 إلى 5% كل عام، ولكن من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة هذا العام إلى 7%، وبذلك تكون نسبة التخفي الحقيقي بالرسوم 5% أي ما يعادل نحو تسعة آلاف جنيه من قيمة أبرز السيارات المزودة بمحركات 1600 سي سي.(المصدر)