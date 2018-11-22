الموجز العسكري || بدء تجهيز إيجبت سات .. أقوى «قمر صناعي عسكري» .. إسرائيل تنشر رسالة سرية عن مصر.. وروسيا اليوم تكشف تفاصيلها .. قصة هروب نتنياهو من جندي مصري أصابه برصاصة في الرأس

الموجز - إعداد - محمد علي هــاشم

يقدم لكم الموجز جولة صباحية لمتابعة أهم الأخبار العسكرية الخاصة بالشأن المصري ، منها إعلان باحث روسي عن إطلاق مصر لقمر صناعي عسكري جديد ، بالإضافة لخبر نشر الإعلام الإسرائيلي لرسالة سرية عن مصر وكشف روسيا اليوم لتفاصيلها ، وقصة هروب نتنياهو بعد إصابته في الرأس من قبل جندي مصري أثناء حرب أكتوبر.

وفيما يلي تفاصيل الأخبار ،،،

الإعلام الإسرائيلي ينشر رسالة سرية عن مصر.. وRT تكشف تفاصيلها

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، رسالة وصفتها بالسرية، وصلت لأحد رؤساء الجامعات المصرية، من وزارة التعليم المصرية، بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الأمن القومي في مصر.

وكشفت الصحيفة عن محتوى الرسالة التي تحذر رئيس الجامعة المصرية التي لم تكشف عن اسمه، من برنامج الاتحاد الأوروبي لتبادل البعثات الأكاديمية لتضمنه برامج تربوية تسعى إلى تقبل مثليي الجنس، اليهود والإسرائيليين.

وأكد الباحث المصري في شؤون التعليم وتطويره محمود الرامي في تصريحات خاصة لـRT، أنه في ضوء التهديدات الأمنية التي تزايدت على مصر في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، تلجأ الجهات الأمنية إلى فرض احتياطات شديدة الجدية، وممارسة رقابة صارمة، على الاتجاهات الثقافية الغربية، التي تغزو بلدنا وتخترق حدودها اختراقا ناعما لتبدد هويتها، ونظامها الاجتماعي الإسلامي السائد فيها.

وأشار الباحث المصري إلى أن أوروبا تمتلك نظاما اجتماعيا، لا يتفق مع قيمنا العربية والإسلامية، ومن المخطط أن يتم نقل تلك الثقافة إلينا عن طريق الدورات المقدمة إلى شباب الباحثين والطلاب المصريين، من منظمات الاتحاد الأوروبي خلف ستار "تبادل البعثات العلمية"، التي تهدف إلى توجيه الشباب العربي إلى التعامل مع مثليي الجنس والملحدين والإسرائيليين برحابة صدر.

وأوضح الرامي أن هذه الدورات تطالب بضم هؤلاء إلى نسيج المجتمع، بل وبوضع قوانين تضمن لهم حقوقهم في الدستور، وهذا يخالف تعاليم كل الأديان السماوية ومبادئنا الشرقية.

وقال محمود الرامي: "رأيي أن تقف كل الدول في المنطقة العربية، موقف الجهات الأمنية المصرية، وتتمسك بقيمها وتراثها، في مواجهة أي غزو ثقافي أوروبي، لأننا نواجه حربا عقائدية تهدف إلى تعميق الفكر الغربي، والدفاع عن مصالحه فوق الأراضي العربية".(المصدر)

تقرير إسرائيلي يحكي قصة هروب نتنياهو من جندي مصري أصابه برصاصة في الرأس

تحدثت صحيفة " إسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن قصة رصاصة أطلقها جندي مصري أصابت رأس رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو أثناء عملية تدعى "بولموس 4"عام 1969.

وأوضحت الصحيفة في نسختها العبرية، أنه خلال العملية التي جرت في حرب الاستنزاف تحديدا في 13 مايو 1969، شارك فيها نتنياهو، كمقاتل في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية "سييرت متكال" وأصيب وقتها بطلق ناري في رأسه على أيدي أحد الجنود المصريين.

وأضافت أن نتنياهو كان جزءا من القوة التي عبرت قناة السويس في قوارب مطاطية، في طريقها إلى الضفة الغربية التي كانت تحت السيادة المصرية.

وأكدت الصحيفة أن هذه العملية تضمنت محاولة زرع كمين للقوات المصرية خلال الحرب، من خلال القوة التي يشارك فيها نتنياهو والتي كانت تحت قيادة الجنرال أميرام ليفين، الذي حل محل يوني شقيق نتنياهو كقائد لوحدة سييرت متكال، بعد مقتل شقيق نتنياهو في عملية عنتيبي.

ونوهت بأنه خلال العملية الإسرائيلية تسبب جندي مصري في فضح تحرك نتنياهو ورفاقه، ففتح النار على القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة جدا، ما أسفر عن إصابة الملازم الثاني حاييم بن يونا، قائد القارب، كما أصيب نتنياهو أيضا بطلقة في رأسه ما دفعه للهروب إلى الماء.

وتابعت الصحيفة أن خلال ذلك قرر عدد من المقاتلين الإسرائيليين بما في ذلك نتنياهو القفز إلى الماء ولكنه كان يحمل معه كمية كبيرة من الذخيرة ما جعله يطفو على الماء، موضحة أن الذي أنقذ حياة نتنياهو هو مقاتل الكوماندوز في البحرية الإسرائيلية، إسرائيل عساف.(المصدر)

باحث علوم فضاء لـRT: "مصر قد تطلق قمرا اصطناعيا لأغراض علمية وعسكرية"

تستعد مصر لإطلاق قمر اصطناعي جديد تحت مسمى "إيجبت سات-إيه"، حيث كان من المقرر إطلاقه العام الجاري، وربما يتأجل للعام المقبل، حسب مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية.

وصنعت روسيا هذا القمر الاصطناعي المصري الجديد بعد فقدان القمر القديم "إيجيبت سات-2"، الذي أطلق في أبريل 2014 لصالح الهيئة القومية للاستشعار عن بعد والإعلان عن فقدانه .

وأكد الباحث المصري في علوم الفضاء بجامعة سان بطرسبورغ الروسية الحكومية محمد عصام، في تصريحات خاصة لـRT، أن الأقمار الاصطناعية لديها خاصية تجعلها متصلة دائما مع المحطة الأرضية، والمشكلة الرئيسية التي تواجه الأقمار الاصطناعية هي العواصف أو الرياح الشمسية.

وقال عصام:"توصلت الأبحاث في الآونة الأخيرة إلى طريقة لحماية الأقمار الاصطناعية، وهي توقع وصول العواصف الشمسية في وقت معين لغلق الدارة الكهربائية حتى وقت معين، بغية مرور هذه العواصف.

ونوه تعليقا على القمر الجديد الذي سينطلق من روسيا لصالح مصر بأنه:"من المستحيل أن يخرج القمر الاصطناعي لغرض واحد فقط، القمر الاصطناعي المصري الجديد "إيجبت سات – A"، المقرر إطلاقه من قاعدة بايكونور في كازاخستان العام الجاري أو أوائل العام المقبل بديلا عن القمر المفقود منذ 3 سنوات، ومعظم هذه الأقمار تطلق لاستخدامات علمية وعسكرية".

وشدد على أن القمر الجديد تم إنشاؤه بطريقة عالية الدقة لتجنب المشاكل التي حدثت في القمر المفقود، وتجنب الخطأ البشري عند حدوث خلل فيه، أو تعرضه لكتل شمسية متوهجة.

ومقارنة بتصميم القمر السابق، يستطيع التصوير بشكل عالي الدقة، وتحديد الأشكال الموجودة على الأرض التي يصل قطرها حتى 1 متر، وحجم الذاكرة أكبر ، وسيكون قادرا على حماية نفسه حتى لا تتأثر أجهزته بأي عوامل خارجية، أما التليسكوب الذي زود القمر به فقد صنع في مدينة مينسك في بيلاروس، وتسعى مصر لكي يسد القمر الجديد احتياجاتها من الصور التي تساعد في رسم خطط التنمية وحفظ الحدود.(المصدر)