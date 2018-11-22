وصول قائد الجيش الى جادة شفيق الوزان للمشاركة بإحتفال عيد الإستقلال

وصل علم ​الجيش​ الللبناني الى ساحة العرض العسكري بمناسبة ​عيد الإستقلال​ الـ75 في ​جادة شفيق الوزان​- البيال، ثم وصل قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​. يذكر أنه في العادة يصل رئيس الاركان يصل قبل قائد الجيش، ولكن رئيس الأركان السابق قد أحيل الى التقاعد ولم يتم تعييد رئيس جديد للأركان لأن ال​حكومة​ هي حكومة تصريف أعمال.

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