نقلت قناة الـ"MTV" عن مصادر في ​الجيش اللبناني​ أن "عرض اليوم هو عرض كلاسيكي لمناسبة ​عيد الاستقلال​ وليس رسالة ردا على ​التهديدات الاسرائيلية​"، مؤكدةً ان "الجيش مستعد لمواجهة اي عدوان على الاراضي اللبنانية".

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر في الجيش لـMTV: عرض اليوم ليس ردا على أحد بل عرضا كلاسيكيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .