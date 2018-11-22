مصادر حزب الله للجمهورية: لا تخلي عن معقد شيعي مقابل توزير أحد النواب السنة

أوضحت مصادر "​حزب الله​" لصحيفة "الجمهورية" أن "حديث البعض عن تنازل يقدّمه الحزب بمبادلة وزير شيعي من حصّته بوزير سني يُسند الى أحد نواب "سنّة ​8 آذار​"، هو أمر تَبيّن، غير صحيح في الشكل والمضمون، ولا مكان له أصلاً في حسبان الحزب، وأشبَه ما يكون بالطرح الذي سبق أن صاغَته بعض الغرف السياسية، ونسبت الى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ طرحاً مُماثلاً يقضي بتخَلّيه عن مقعد شيعي لمصلحة توزير أحد نواب "سنّة 8 آذار"، وهو الطرح الذي اعتبره بري خبيثاً يستبطن كميناً".

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