وصول وزير الدفاع يعقوب الصراف للمشاركة بعرض الإستقلال

وصل وزير الدفاع الوطني ​يعقوب رياض الصراف​، الى ساحة شفيق الوزان، حيث يقام ​العرض العسكري​ بمناسبة ​عيد الإستقلال​ الـ75 ل​لبنان​.

وقد أعرب الصراف في كلمة له نشرت في الكتيب الذي وزعته قيادة الجيش بمناسبة الاستقلال، عن أمله بأن "تكون الذكرى محطة للتلاقي والحوار وتغليب الانتماء الوطني فوق كل اعتبار لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي يمر لها لبنان وسط ازمات تعصف بالمنطقة تحاول زعزة وحدتنا وزرع الانقاسم"، مشيرا الى أن "نصون الإستقلال يعني أن نردع كل يد غريبة تحاول بث التفرقة".

وشدد الصراف على أنه "يجب لا يجب أن ننسى وجود عدو لا يخفي أطماعه بأرضنا وثرواتنا ويتبرص بنا وينتهك سيادتنا"، دايعا الى "تقدير ما تقوم به المؤسسة العسكرية للحفاظ على الامن والاستقرار"، منوها بـ"انجازات الجيش الذي أثبت أنه الحصن الحصين. ولشهداء الجيش الذين حكموا الأرزة كل الاجلال والتقدير، وعلينا أن نعي أننا شعب لبنان نستطيع النهوض بالوطن واقتصاده وتخطي الازمات وايقاف ثقافة الفساد وإنتهاز الفرصة لنشبك الايادي".