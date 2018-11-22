رئيس الوزراء العراقي: سنرفع صادرات نفط كركوك إلى 100 ألف برميل

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن "العراق سترفع صادرات النفط من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي، من 60 ألف برميل إلى 100 ألف برميل يوميا"، مشيراً إلى أن "الثروة النفطية تشكل مصدرا مهما لميزانية الدولة العراقية".
وأوضح أنه "تم البدء بتصدير نفط كركوك عبر إقليم شمال العراق، حيث سيتم رفعه من 60 ألفا إلى 100 ألف برميل يوميا"، مشيراً إلى أن "مسعود بارزاني سيزور بغداد الخميس"، مبيناً أن "العلاقات بين بغداد وأربيل جيدة، وأنهما يحاولان تحسينها بشكل أكبر".
وبخصوص 8 وزراء لم يتم تعيينهم لغاية الآن في التشكيلة الوزارية المكونة من 22 حقيبة، قال عبد المهدي "ليس لدينا فرصة في الانتظار أكثر لاستكمال التشكيلة الوزارية وسنذهب إلى البرلمان الأسبوع المقبل، لعرض المرشحين المتبقين في مجلس الوزراء".
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