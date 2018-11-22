واشنطن تدعو الأطراف المعنية في حرب اليمن إلى وقف الأعمال القتالية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية الأمريكية كل الأطراف المعنية في حرب اليمن إلى وقف الأعمال القتالية.

وحثت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت في بيان أورده راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، أطراف الصراع إلى الانخراط في محادثات مباشرة من أجل انهاء الحرب الدائرة في اليمن.

ورحبت ناورت بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أن الحكومة اليمنية والحوثيين ملتزمون بحضور جولة المباحثات التي ستعقد في السويد مطلع ديسمبر المقبل.

وأعرب أطراف النزاع في اليمن خلال الأيام الماضية عن دعمهم لجهود المبعوث الدولي الذي وصل إلى العاصمة صنعاء أمس الأربعاء.

ولم يتحدد بعد برنامج لقاءات جريفيث في العاصمة، وما إذا كان سيشمل زيارة إلى مناطق أخرى بينها مدينة الحديدة، إلا أنه التقى في زيارات سابقة مسؤولين سياسيين يمنيين وقائد الحوثيين عبد الملك الحوثي.