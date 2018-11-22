الفيضانات تجبر الفيلة البرية على دخول مناطق سكنية في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (أ.ش.أ):

أجبرت الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من إندونيسيا قطيعا من 11 من الفيلة البرية على الفرار من بيئتها الطبيعية والدخول في مناطق المزروعات الواقعة بالقرب من المناطق السكنية في مدينة كامبار بإقليم رياو.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الاندونيسية عن رئيس هيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية في رياو قوله إن الفيلة، التي التهمت وأتلفت في طريقها الكثير من المزروعات، تتنقل من مكان لآخر ولكنها تجنبت بلدة "تابونج" وهي من مناطق العبور الخاصة بها، لإنها غمرت بالماء، مشيرا إلى أن القطيع ينتمي إلى عائلة واحدة، وأنه يتم اتخاذ إجراءات لتأمين المنطقة ولمنع القطيع من الاقتراب من المنازل.