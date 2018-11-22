امتحانات نصف العام والإصلاح الاقتصادي.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس التي أبرزت مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بخفض الدين العام وعجز الموازنة.

السيسي يطالب بخفض الدين العام

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي يطالب الحكومة بخفض الدين العام وعجز الموازنة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أكد، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.

ووجه الرئيس، خلال الاجتماع، بمواصلة خطة تطوير منظومة الجمارك، من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي تم إشراك كل الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يسهم في تحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلاً عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.

كما تابع الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية، مؤكداً في هذا الصدد أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.

وأضاف أن وزير المالية استعرض الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالى، مشددا على التطور الملحوظ في السيطرة على العجز الكلي للموازنة وتحقيق فائض أولي من الناتج المحلي نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى مواصلة ارتفاع معدل نمو إيرادات الدولة مقارنةً بمعدل نمو المصروفات خلال الفترة نفسها، والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق، وذلك تمهيداً لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الحالي.

امتحانات نصف العام ورقية

وفي صفحتها الأولى أيضًا، وتحت عنوان "12 يناير.. امتحانات الفصل الدراسي الأول" ، ذكرت "الأهرام" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت مواعيد بدء امتحانات نصف العام، للعام الدراسي الحالي، وإجازة منتصف العام.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، في 12 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من يوم 26 يناير المقبل، وتستمر لمدة أسبوعين حتى 7 فبراير المقبل، ويبدأ التيرم الثاني اعتبارا من 9 فبراير.

ووجهت الوزارة المديريات والإدارات التعليمية، بمراعاة عقد الامتحانات الشفوية والعملية، قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، مع حظر عقد أي امتحانات في شهر ديسمبر.

وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستكون ورقية خلال الفصل الدراسي الأول، والمقرر لها أن ينطلق أول امتحان آخر ديسمبر المقبل والامتحان الثانى منتصف يناير المقبل.

وعن حالة الطقس المتوقعة، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه ستبدأ من اليوم حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتمتد حتى الأحد المقبل، بسبب وجود المنخفض الجوى فى طبقات الجو العليا.

وأضافت أن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقع انخفاض الحرارة بنحو ٥ درجات على مدى ثلاثة أيام متتالية وهطول الأمطار اليوم على السواحل الشمالية، تمتد غدا نحو العاصمة وباقى المحافظات، وتصل لحد السيول على سيناء.

وفي الشأن المحلي أيضًا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفي مدبولي على معاملة ضحايا حادث المنيا الإرهابي. وقرر صرف 100 ألف جنيه لكل متوف، ولكل مصاب بالعجز الكلي مع معاش استثنائي 1500 جنيه للمستحقين من أسر الضحايا.

كما وافق المجلس علي تعديل قانون الضريبة علي الدخل لتحقيق العدالة والمساواة في أذون وسندات الخزانة العامة. ووافق كذلك علي تعديل بعض أحكام القانون 63 لسنة 1942. بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية. وينص التعديل علي أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح والسكة الحديد والتلغراف والمكالمات التليفونية إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "تمويل إضافي" لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمبلغ 300 مليون دولار.

واستعرض المجلس خطة تطوير مصلحة الجمارك.. وأوضح وزير المالية د. محمد معيط أن الخطة تستهدف زيادة كفاءة الإجراءات الجمركية الحالية ورفع قدرات العاملين.. وتشمل إعداد التعريفة الجمركية الجديدة وإزالة التشوهات الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي.

كما استعرض د. مدبولي نتائج زيارته لإثيوبيا، وبحث تفعيل الصندوق الاستثماري المشترك مع إثيوبيا والسودان والترتيب لعقد اجتماع قريبا بالقاهرة.

الضبطية القضائية للمهندسين

وفي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "وزير العدل يقرر الضبطية القضائية لنقابة المهندسين"، ذكرت "الجمهورية" أن وزير العدل المستشار حسان عبدالرحيم أصدر قرارًا بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب النقابة صفة مأموري الضبط القضائي.

وأوضحت الصحيفة أن القرار نص على منح أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لتطبيق نص المادة 47 من القانون رقم 66 لسنة 74 بشأن نقابة المهندسين.

في شأن آخر، ذكرت "الجمهورية"، أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أعلن أن الوزارة بدأت في أنشطة تنفيذ مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ويهدف المشروع لإنشاء "5" مكاتب اقليمية لتخدم زمام الجمهورية في محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا وطنطا لوسط الدلتا والفيوم لخدمة اقليم مصر الوسطي، وقنا لخدمة مصر العليا.

وأوضح عبدالعاطي لـ"الجمهورية الأسبوعي" أن المكاتب ستعمل على تجميع البيانات الهيدرولوجية الخاصة باستخدامات المياه وإرسالها للوحدة المركزية المقرر انشاؤها بالوزارة "وحدة محاسبة المياه" التي سوف تقوم عن طريق بعض النماذج الرياضية بعمل الحسابات التي توضح استهلاكات المياه في الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية بهدف رفع القدرات والاستدامة الموسمية للوزارة.

اليوم الأول لـ "القاهرة السينمائي"

وتحت عنوان "حسن حسني وبيتر جرين واي نجوم اليوم الأول للقاهرة السينمائي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أولي فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي انطلقت ظهر أمس، بعد حفل افتتاح مميز سبقه بيوم، وشهد إقبالاً كبيرًا من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وتكريم العديد من رواد السينما المصرية والعالمية.

وأضافت الصحيفة أن من أبرز فعاليات المهرجان التي أقيمت أمس الأربعاء ندوة للنجم الكبير حسن حسني، تحدث فيها عن تكريمه في المهرجان وفرحته الشديدة بهذا التقدير الكبير، وقال حسني: أنا طبعًا سعيد جدًا بما حدث في المهرجان أمس، فهو مهرجان عريق فعلا في دورته الأربعين، وسعيد جدًا بمحمد حفظي كرئيس للمهرجان وفريق عمله، وسعيد بالحضور.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عرض مجموعة من الأفلام المميزة بدار الأوبرا علي مدار اليوم ، وأقيمت ندوة وسجادة حمراء لصناع الفيلم الأرجنتيني "لا وقت للحب"، وأقيم أيضًا "‬درسًا سينمائيًا" للمخرج العالمي بيتر جرين وأي بمركز الإبداع الفني، والذي كرمته إدارة المهرجان في حفل الافتتاح أول أمس، وحصل علي جائزة فاتن حمامة التقديرية.