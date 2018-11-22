(المركزي) يحدد (50) جنيهاً أعلى سقف لتحويل الرصيد بالموبايل

حدد بنك السودان المركزي السقف الأعلى لتحويل الرصيد بأن لا يتجاوز (50) جنيهاً في اليوم بنهاية ديسمبر المقبل بحسب صحيفة السوداني، وذلك وفقاً لمصفوفة الدفع الإلكتروني. كما حدد سقف أعلى لقيمة الرصيد المسموح بتخزينه في أي هاتف لا يتجاوز الـ(100) جنيه في أي لحظة، فضلاً عن وضع سقف عدد الشرائح المرتبطة برقم وطني واحد، بحيث لا يتجاوز (5) شرائح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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