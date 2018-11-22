أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الدار * ضبط شاب يرتدي ملابس نسائية داخل المولد * الإعدام لتسعة متهمين بقتل عريس وإلقاء جثته داخل مجرى مائي بالريف الشمال * بشرى سارة يفجرها جلال للدار: جراحون هنود قادمون للسودان لإجراء عمليات جراحية للشفة الأرنبية * مجهول يشعل النار في اسره كاملة ووفاة طفلتين بعطبرة صحيفة أخبار اليوم * رغم انسحاب أحزاب الـ34: البرلمان يجيز مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 * الوطني: بذلنا غاية الجهد لتحقيق الوفاق وحريصون على إجراء انتخابات نزيهة صحيفة إيلاف * وزير الخارجية يجري محادثات مهمة في عواصم القرار الأوروبي صحيفة مصادر * قبة البرلمان تشتعل .. الأحزاب تنسحب والوطني ينهي معركة الانتخابات بالأغلبية صحيفة الأخبار * جلسة عاصمة بالبرلمان وإجازة قانون الانتخابات بالأغلبية * جبريل ومناوي يبحثان مع الوساطة إحياء المفاوضات بأديس أبابا اليوم صحيفة الوطن * تمرير قانون الانتخابات بالأغلبية وسط انسحاب (71) نائباً * محاكمة مدير شركة تلاعب في النقد الأجنبي بمستندات مزورة * وزراء العدل العرب يوصون برفع اسم السودان من السودان من قائمة الإرهاب صحيفة أخر لحظة * بدء محاكمة رجل أعمال استولى على أموال أدوية * إجازة قانون الانتخابات وسط تهليل وتكبير النواب * زيارة مفاجأة لمعتز إلى محطات الوقود صحيفة الرأي العام * البرلمان يجيز قانون الانتخابات بالإجماع * معتز يسجل زيارات للطلمبات ويوجه بتوفير الوقود على مدار اليوم صحيفة التيار * أزمة في البرلمان .. انسحاب عشرات النواب * السنوسي: (الحسد) وراء (الضجة) في صيانة تركيا لسواكن * مساع لإنهاء الإقامة الجبرية لـ(مشار) صحيفة السوداني * البرلمان يجيز قانون الانتخابات بالأغلبية بعد انسحاب ممثلين للأحزاب * المركزي يحدد (50) أعلى سقف لتحويل الرصيد بالموبايل * ضبط حاويات نفايات طبية مسروقة داخل مؤسسة حكومية صحيفة المستقلة * البرلمان يمرر قانون الانتخابات وانسحاب كتلة التغيير والشعبي * السودان: ساعدنا أمريكا في حل أكبر معضلة بالمنطقة * جوبا تستنجد بالخرطوم لتوفير أطباء لمستشفياتها صحيفة الوفاق * البرلمان يجيز قانون الانتخابات والوطني يتهم المنسحبين بالسعي لإفشال الانتخابات * الخضر: توافقنا على 108 مادة من القانون بمساندة أكثر من 60 حزباً صحيفة الإنتباهة * إجازة قانون الانتخابات بالأغلبية الميكانيكية * إحباط ترويج آلاف العملات المزورة * زيارات مفاجأة لرئيس الوزراء لمحطات الوقود .. * المريخ يكتسح اتحاد العاصمة الجزائري برباعية صحيفة المجهر * البرلمان يجيز قانون الانتخابات وسط مقاطعة (34) حزباً ونواباً مستقلين * اعتماد ثلاثة أيام للاقتراع في الانتخابات ومنح المجالس التشريعية سحب الثقة عن الولاة صحيفة الأهرام * إجازة قانون الانتخابات وانسحاب أحزاب على رأسها الشعبي والأمة (قيادة مبارك الفاضل) * الوطني بزلنا غاية الجهد لتحقيق الوفاق وحريصون على إجراء انتخابات نزيهة صحيفة الجريدة * إجازة قانون الانتخابات بالأغلبية وتصاعد الهجوم على الوطني * المركزي يحدد (50) جنيهاً في الشهر كسقف أعلى لتحويل الرصيد * مزارعون بالمتمة يشكون عدم استلام سماد اليوريا ويحزرون من فشل الموسم الصيحة * إجازة قانون الانتخابات بالبرلمان وسط انسحابات * ضبط زيوت طعام منتهية الصلاحية بسوبا .. * أكثر من 300 طفل جنوبي بلا أسر في مخيمات بإثيوبيا صحيفة اليوم التالي * الأغلبية تجيز قانون الانتخابات وانسحاب 71 عضواً * رئيس الوزراء يوجه وزارة النفط بإمداد محطات الوقود يومياً * مريم الصادق تدعو لتجاوز عدم ترشيد الصرف في الدورة المدرسية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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