كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقطات مثيرة لثوران بركان إيبيكو في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوجئت مجموعة من السياح في جزيرة باراموشير الواقعة في أرخبيل جزر الكوريل الروسية بثوران بركان إيبيكو، فسارعوا إلى تسليط كاميراتهم عليه لالتقاط هذه المشاهد المثيرة.

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