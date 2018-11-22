كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بن سلمان: السعودية والإمارات ماضيتان بدعم أشقائنا الشعب اليمنى العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة السعودية والإمارات ماضيتان بدعم أشقائنا الشعب اليمنى العزيز.

وقال بن سلمان: "ميليشيا الحوثى التابعة لإيران أعلنت عن وقف الهجمات الصاروخية على دول التحالف والقوات اليمنية المدافعة عن الشرعية، وبعد أقل من 13 ساعة، أطلقوا صاروخا على ميدى، أمر غير مستغرب ومنسجم مع نهجهم الذى يقوم على الكذب ومخالفة التعهدات".

وأضاف بن سلمان، عبر تويتر، قائلاً: "هذا النهج الحوثى ينسجم مع أسلوب رُعاتهم الإيرانيين، نرى من جهة وزير الخارجية ظريف ينكر أى تدخل إيرانى فى اليمن، فى حين يفاخر أصحاب القرار الحقيقى مثل نائب قائد الحرس الثورى حسين سلامى بالنفوذ الإيرانى الخبيث من البحر الأحمر وصولا للبحر المتوسط".