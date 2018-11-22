حالة الطقس: أمطار محلية وفيضانات محتملة في الأودية الشرقية والجنوبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، ما بين غائم جزئيا حتى غائم، ويتوقع سقوط أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية.
وتشير توقعات الأحوال الجوية إلى مخاوف من حصول فيضانات في أودية البلاد الشرقية والجنوبية.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فهي كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 17 – 12، الخالصة (كريات شمونه) 20 – 14، صفد 16 – 11، طبرية 24 – 16، الناصرة 20 – 13، حيفا 23 – 16، يافا 23 – 16، القدس المحتلة 18 – 12، عسقلان 23 – 16، عين جدي (البحر الميت) 26 – 19، بئر السبع 23 – 14، أم رشرش (إيلات) 26 – 17.
أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون دون معدلاتها السنوية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي قرب المناطق الساحلية، ويكون الطقس غائما وباردا، ويحتمل سقوط أمطار غزيرة.
ومن المتوقع أن تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء غير المستقرة يوم السبت، أيضًا، ويحتمل سقوط أمطار في المناطق الجنوبية.
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