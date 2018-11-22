شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة حقوق الإنسان لـ«اليوم»: مبادرة المملكة والإمارات استجابة إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

ثمن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل المبادرة الجديدة التي أطلقتها المملكة والإمارات للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد، مؤكدا أنها سيكون لها أثر كبير على كافة المستويات الإنسانية والاقتصادية.

وأضاف حول أهميتها في الجانب الإنساني: إنها ستغطي جزءا كبيرا من احتياجات الشعب اليمني، بتوفير الغذاء والدواء من الاحتجاجات الأساسية، وتخفيف معاناة الناس والتقليل من خطر المجاعة.

واستطرد: في الجانب الاقتصادي، أرجو أن يتم إدخال المبلغ إلى البنك المركزي اليمني، ويتم التصرف فيه من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر المنظمات الشريكة أو منظمات الأمم المتحدة عن طريق البنك؛ لأن هذا سوف يسهم بشكل كبير وفعلي في استقرار صرف العملة وتعزيز قيمة الريال اليمني مقابل الدولار، مما سوف ينعكس إيجابا على أسعار المواد الغذائية وتقوية الاقتصاد.

وأشار إلى أنه من الأفضل أن يتم شراء المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لبرنامج الإغاثة لهذه المنحة المالية من السوق المحلية؛ لأن ذلك سيعزز ويقوي السوق المحلي ورأس المال الخاص، ويساهم في دعم وتقوية الحكومة ويمكن من الاستقرار الاقتصادي.