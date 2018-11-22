الحرس الثوري: قواعد وحاملات الطائرات الأمريكية في مرمى صواريخنا

الخليج 365/ بغدادأعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، أن قواعد الولايات المتحدة في المنطقة وحاملات الطائرات الأمريكية في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وقال حاجي زاده في حديث للتلفزيون الإيراني "إنهم في مرمانا وبوسعنا ضربهم في حال تحركوا"، مشيرا إلى أن "قاعدتي الظفرة والعديد في الإمارات تقعان على بعد أقل من 300 كلم عن إيران والقاعدة في قندهار بأفغانستان على بعد 400 كلم".



وأضاف أن "لدى إيران صواريخ يصل مداها إلى 700 كلم، ويمكن استخدامها في خليج عمان، وبالتالي "تكون حاملات الطائرات الأمريكية أهدافنا".

وأشار حاجي زاده إلى أن "القوات الصاروخية الإيرانية في أفضل حال مما كانت في أي وقت مضى".

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات بين واشنطن وطهران بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها على إيران منذ الـ 5 من تشرين الثاني الجاري.

