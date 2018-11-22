إسرائيل تمنح مبنى السفارة الأمريكية في القدس مساحة إضافية

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس بلدية القدس التابعة لإسرائيل نير بركات، الخميس، أن إسرائيل قررت منح السفارة الأميركية التي يتم إنشاءها في مدينة القدس مساحة 700 متر مربع إضافية.

وقال نير في بيان له "أنا فخور بالموافقة على توسيع مبنى السفارة الأميركية في عاصمة دولة إسرائيل"، مضيفا "كان نقل السفارة خطوة تاريخية من قبل الرئيس ترامب، الذي أوضح للعالم كله أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل".



وختم بركات بالقول "سنواصل مساعدة الإدارة الأميركية في توسيع أنشطتها في العاصمة، وسنكون سعداء بفتح سفارات إضافية للعديد من الدول في القدس".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في السادس من كانون الأول 2017 الماضي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.

