الان تتابع التحالف يجدد قصف آخر معاقل داعش في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

جدد طيران التحالف الدولي قصفه فجر اليوم الخميس، مستهدفاً آخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، إن قصفاً عنيفاً استهدف الجيب الأخير لتنظيم داعش، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، ناجم عن عمليات من قبل طائرات التحالف الدولي، طالت مناطق في بلدتي هجين والشعفة.

جاء ذلك في أعقاب عمليات القصف المدفعي والجوي على الجيب الأخير الخاضع للتنظيم الإرهابي بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وترافق القصف مع ضربات مدفعية تنفذها قوات سوريا الديمقراطية على جيب التنظيم الأخير، وسط تجهيزات وتحضيرات متواصلة من قبل قسد للبدء بالعملية العسكرية الكبرى، حسب ما أورد المرصد.