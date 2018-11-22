المستقبل: "حزب الله" يدور في حلقة مفرغة اسمها تعليق تشكيل الحكومة

رأت مصادر مواكبة لعملية تأليف ​الحكومة​ عبر صحيفة "المستقبل" أن "مطالبة "​حزب الله​" من خلال نائب الأمين العام ​الشيخ نعيم قاسم​ وكتلة "الوفاء للمقاومة" بتمثيل نواب ​8 آذار​ السنّة الستة، مطلباً يختزن نيةً صريحة من الحزب بالسعي إلى الاستمرار في تعطيل ولادة الحكومة العتيدة وإدخال البلد في مرحلة تصريف أعمال طويلة الأمد"، متسائلة عن "خلفيات هذا المطلب، وما إذا كان موضوع سنّة 8 آذار من الأساس مجرد غطاء لشيء غير مرئي من الخارج؟".

واعتبرت أن "حزب الله" يحاول من خلال العبث بالحديقة الخلفية للطائفة السنية في ​لبنان​ فرض شروط سياسية معينة على عملية التأليف"، لافتةً إلى أنّ "حزب الله" يدور في حلقة مفرغة اسمها تعليق ​تشكيل الحكومة​ وهي حلقة لا تؤدي ولن تؤدي إلى أي نتيجة".