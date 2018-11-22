الصمد: لا نريد أن نكون معرقلين ولكن لا نريد أيضاً أن نُلغي أنفسنا

أكد النائب جهاد الصمد أنه "من غير الوارد أن نقبل إلا بتمثيل واحد من أعضاء "اللقاء التشاوري" في الحكومة"، مشددا على أن "هذا حقّنا السياسي وليس شهوةً للسلطة".
ولفت الصمد في حديث لصحيفة "الأخبار" الى أن "أعضاء اللقاء التشاوري لا يريدون أن يكونوا مُعرقلين، ولكن لا نريد أيضاً أن نُلغي أنفسنا"، معتبرا أن "اتفاق رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب نجيب ميقاتي مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على حصّة وزارية، يؤثّر سلباً علينا. النواب السنّة العشرة من خارج تيار المستقبل يحق لهم بوزيرين، فباستطاعتنا نحن الاثنين أن نتمثّل".
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