رويترز ردا على الجبير: تقرير استبدال ولي العهد يستند إلى 3 مصادر

أكدت وكالة "​رويترز​" للأنباء، في بيان رداً على وزير الخارجية السعودي ​عادل الجبير​، أننا "متمسكون بتقريرنا بشأن وجود مساع داخل العائلة المالكة ​السعودية​ لتبديل ولي العهد محمد بن سلمان".

ولفتت الوكالة إلى أن "تقريرنا بشأن وجود مساع لاستبدال محمد بن سلمان يستند إلى 3 مصادر مقربة من العائلة الحاكمة".

وكان الجبير قد وصف خلال مقابلة تلفزيونية أن "تقرير "رويترز" عن استبدال ولي العهد السعودي مضحك ويخرج عن كل الحدود التي تطاق"، مشيراً إلى أن "القيادة السعودية المتمثلة بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تمثل الخط الأحمر بالنسبة لكل سعودي إن كان رجلا أو امرأة".