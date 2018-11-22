أستراليا تصفع اللاجئين بهذا القرار

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - أكدت حكومة سكوت موريسون إنها لن توقع على اتفاق هجرة تابع للأمم المتحدة بدعوى أنه سيقوض السياسات الصارمة التي تنتهجها أستراليا لردع طالبي اللجوء من دخول البلاد.

يأتي ذلك بالرغم من أن أستراليا نفسها لعب دورا بارزا في صياغة الاتفاق الأممي المذكور.

ورفض مجلس اللاجئين الأسترالي ذريعة الحكومة في رفض التوقيع مشددا على أن الاتفاق الأممي ليس ملزما كما أن هناك بندا ينص على احتفاظ الدول بسيادتها بشأن برامج الهجرة.

وقدم حزب العمال المعارض رد فعل متباين على القرار الحكومي حيث قال المتحدث باسم حكومة الظل في المعارضة ريتشارد مارلس إن حزبه سوف يتعاون مع المجتمع العالمي بشأن قضايا الهجرة.

وبالمقابل، قال قائد المعارضة سكوت موريسون إنه سوف يتخذ قراره بعد تلقي الاستشارات الملائمة لافتا إلى أن الرفض الحكومي لم يصدمه.

وفي يوليو الماضي، أشار الائتلاف إلى رفضه للاتفاقية لأن الصيغة النهائية لها تنص على أن معسكرات احتجاز اللاجئين ينبغي أن تستخدم فقط كخيار أخير وطالبت الدول بالبحث عن بدائل.

وتملك أستراليا مركزي احتجاز لاجئين في مانوس ببابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو المطلة على المحيط الهادي.

وأكدت حكومة موريسون الأربعاء أن أستراليا لن توقع على الاتفاق لتنضم بذلك إلى قائمة الرافضين التي تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من بلدان شرق أوروبا.

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه أستراليا إلى اعتزامها تخفيض الحد الأقصى لاستقبال اللاجئين سنويا والذي يبلغ حاليا 190 ألف.