هكذا يمكن نجاح سياسة التغير المناخي في أستراليا

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - سيقوم الناخبون الأستراليون بدعم خطط السياسيين المتعلقة بالطاقة إذا تمكنوا من فهمها ووجدوا أنها تمس المشكلات التي تمتد لعقود.

وفشلت الأحزاب الرئيسية الأسترالية في التعامل مع أزمة التغير المناخي حيث طرحوا أفكارا غير مفهومة مثل تسعير الكربون، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى أخرى تشمل EIS وCETو Neg.

بيد أن كافة تلك الخطط فشلت في جذب الناخبين، وحان الوقت لوضع سياسة جديدة والمضي قدما في أفكار جريئة مفهومة تجيب على المشكلة التي تتعلق بالحياة.

فكروا مثلا في نماذج ناجحة مثل التزام كافة الأحزاب بالوصول إلى نسبة اعتماد 100% من الطاقة المتجددة في إقليم العاصمة الأسترالية، أو دعم رئيس حكومة فيكتوريا دان أندروز لمشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق تبلغ طاقتها 900 ميجا وات، أو تأييد رئيس حكومة جنوب أستراليا السابق جاي ويثيريل لمشروع طاقة شمسية عملاق.

نحتاج إلى التعلم من تلك النجاحات حتى نتقدم إلى الأمام.

وفيما يلي بعض الأفكار المفيدة في هذا الشأن:

1-جعل أستراليا قوة عظمى في الطاقة المتجددة لا سيما وأنها تملك المصادر الممكنة لتحقيق ذلك وخلق فرص اقتصادية هائلة في هذا الصدد.

2- توفير طاقة نظيفة للجميع وزيادة أعداد من يملكون الطاقة الشمسية في منازلهم والذين يناهزون 1.8 مليون في الوقت الحالي.

3- إنشاء هيئة انتقالية تكون مسؤولة عن حماية العاملين في قطاع صناعة الفحم وتعزيز سبل الأمن بالنسبة لهم لا سيما وأن المحطات والمناجم التي يعملون بها باتت بالية ومهددة بالانهيار لحين الاعتماد على الطاقة المتجددة.

4- وضع قوانين ذات أنياب لمكافحة التلوث الهوائي.