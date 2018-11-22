انت الان تتابع السيطرة على حريق شب في محل تجاري بإمبابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عودة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٣٢ ص

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب فى أحد المحلات التجارية بمنطقة إمبابة. تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، بشأن بلاغ ورد من الأهالى باشتعال النيران فى محل تجارى بشارع الصيد، المتفرع من شارع الجامع، فى منطقة إمبابة. على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، و3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، كما باشرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وكشفت المعاينة المبدئية التى أجرتها أجهزة الأمن أن الحريق أسفر عن احتراق محتويات المحل، وواجهة الطابق الأرضى للمنزل الذى يضم المحل المحترق. من جهتهم، أكد شهود عيان أن الحريق كاد أن يمتد ويصل إلى المنزل المجاور، إلا أن قوات الحماية المدنية حالت دون ذلك، إذ نجحت فى مكافحة النيران، والسيطرة