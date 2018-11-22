شكرا لقرائتكم الجيش الأميركي يشيد أبراج مراقبة شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الدفاع الأميركي #جيم_ماتيس، الأربعاء، أن الجيش الأميركي سيراقب الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين #تركيا وأكراد سوريا حلفاء التحالف الدولي المناهض للمتطرفين.

وقال ماتيس لصحافيين في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): "نحن نشيّد أبراج مراقبة في مناطق عدة على طول الحدود السورية، الحدود الشمالية لسوريا".

وأوضح أن الهدف هو التأكد من أن قوات " #سوريا_الديموقراطية"، وهو تحالف فصائل كردية وعربية يدعمه التحالف، "لن تنسحب من المعركة" ضد تنظيم #داعش، و"لسحق ما تبقى من خلافة" التنظيم المتطرف.

وأضاف ماتيس أن أبراج المراقبة ستكون ظاهرة بوضوح "ليلا ونهارا" وذلك "من أجل أن يعرف الأتراك موقعها بالضبط"، لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ "بالتعاون الوثيق مع تركيا".

وكانت قوات "سوريا الديموقراطية" أعلنت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في شرق البلاد بعد عشرة أيام على تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً.

ومنذ نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات "حماية_الشعب_الكردية، العمود الفقري لقوات "سوريا الديموقراطية"، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع ضدها.

وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع كل من قوات "سوريا الديموقراطية" وأنقرة.