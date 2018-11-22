شكرا لقرائتكم البيت الأبيض يمنح وزير الدفاع سلطات أكبر ضد المهاجرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف وزير الدفاع الأميركي #جيم_ماتيس، الأربعاء، أنه باتت لديه سلطة منح القوات على الحدود مع #المكسيك سلطات أكبر لحماية مسؤولي الجمارك والهجرة، وإنه سينتظر توجيهات من وزارة الأمن الداخلي.

ورجحت تقارير إخبارية سابقة أن يمنح #البيت_الأبيض قوات الحدود سلطة حماية مسؤولي الجمارك والهجرة المتمركزين على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك إن هم واجهوا تهديدا من المهاجرين الساعين للعبور إلى الولايات المتحدة.

وأكد ماتيس في حديث للصحافيين، الأربعاء، أنه باتت لديه هذه السلطة الإضافية، لكنه سينتظر طلبا من وزارة الأمن الداخلي قبل أن يقرر كيف يستخدمها.

وقال: "لدي سلطة فعل المزيد، وسنرى الآن ما ستطلبه مني" مشيرا إلى وزيرة الأمن الداخلي #كيرستشن_نيلسن. وأضاف أنه ليست لديه النية في الوقت الحالي لتغيير المهمة الموكلة للقوات هناك.

وأوضح أنه ربما يعطي القوات، وفقا لطلب وزارة الأمن الداخلي، سلطة احتجاز مهاجرين مؤقتا، لكن ليس سلطة اعتقالهم. وسيسمح لهم فقط باحتجاز المهاجرين "لدقائق وليس حتى لساعات" إلى حين تسليمهم للمسؤولين عن حماية الحدود.

وذكر أن القوات يمكن أن تساعد على حماية مسؤولي الهجرة وحماية الحدود بالدروع والهراوات، لكن الجنود لن يكونوا مسلحين.

وصرح مسؤولان أميركيان، طلبا عدم ذكر اسميهما، بأن كبير موظفي البيت الأبيض، #جون_كيلي، وقع مذكرة تعطي ماتيس سلطة حماية مسؤولي الهجرة، وقد تشمل إذا استدعى الأمر إجراءات مثل استخدام القوة المميتة ووسائل السيطرة على الحشود والاحتجاز المؤقت والتفتيش السريع.