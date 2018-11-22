ترند الموجز| أسامة كمال يهاجم وزير الشباب بسبب محمد صلاح .. حبس الفنان محمد رمضان ستة أشهر بتهمة سب وقذف مدير عام "Mbc ..و رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء

رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، رسالة الخطيب لجماهير النادي الأهلي..حبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر ..أسامة كمال يهاجم وزير الشباب بسبب محمد صلاح ..و هجوم ناري من إبراهيم حسن على حكام مباراة بيراميدز ودجلة محمد صبحي يعاتب أشرف عبدالباقي بسبب "مسرح مصر" .

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن حالة الكابتن محمود الخطيب الصحية مستقرة، موضحًا أنه أجرى عمليةً جراحية؛ لإزالة ورم في الحبل الشوكي، ونجحت العملية وتم استئصال الورم.

وأضاف "مرجان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، "بعد إجراء العملية نُقل الخطيب إلى غرفة عادية وليس "العناية المركزة"، وسيظلُّ باقيًا في المستشفى لمدة 10 أيام؛ للاطمئنان على حالته الصحية، ثم سيعود إلى مصر".

وتابع: "الخطيب طلب منى توجيه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي ومحبيه عقب إجرائه العملية الجراحية، قال فيها «أشكر كل جماهير النادي الأهلي والمحبين على دعواتهم».

حبس الفنان محمد رمضان 6 أشهر

عاقبت محكمة جنح قسم الدقي، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حسام الدين بدوى، الفنان محمد رمضان ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وغرامة عشرة آلاف جنية كتعويض مدنى مؤقت، وذلك فى قضية السب والتشهير بمدير عام قناة فضائية فى الجنحة رقم 10866 لسنة 2018.

كان الفنان محمد رمضان ظهر فى فيديو على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ونقلته كافة المواقع الإخبارية المُختلفة والوسائط الإعلامية وهو يقوم بسب مدير القناة.

هجوم ناري من إبراهيم حسن على حكام مباراة بيراميدز ودجلة

علق إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيرامديز، علي أداء فريقه امام وادي دجلة ورأيه فى التحكيم ، فى المباراة التي انتهت بهدف لكل منهما فى الجولة الـ15 .

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية ، كنا نلعب على الفوز أمام دجلة ولدينا طموحات كبيرة ونريد المنافسة على اللقب.

وواصل : كنا نستحق ركلة جزاء بعد تقدمنا بهدف، الأمور كانت ستتغير، وأيضا هدف التعادل لوادي دجلة في الأساس خطأ لصالح عمر جابر، وهناك كرة لصالح كينو كان يمكن أن تحتسب لنا ركلة جزاء.

وتابع ، أن هناك 7 حكام في المباراة، ولم يتم احتساب ركلة الجزاء لنا، تحدثت مع الحكم، لو تم اثبات أننا لا نستحق ركلة جزاء وأن هدف دجلة خطأ لنا في الأساس، سأنهي مشواري في كرة القدم.

أسامة كمال يهاجم وزير الشباب بسبب محمد صلاح: إحنا بقينا فرجة

شن الإعلامي أسامة كمال، هجوما حادا على للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بسبب واقعة شطب النجم المصري محمد صلاح، من مركز شباب قريته "نجريج".

وقال "كمال" خلال برنامجه "مساء dmc"، على

فضائية " dmc" مساء اليوم: "وزير الشباب فى حكومة مصر كان لازم يبقى صاحب موقف، يا خسارة يا د. اشرف، يا خسارة عدت

عليك؟"

وتابع: "ممكن أفهم سعادتك ممكن تتدخل إمتى لما واحد من شباب مصر اللى يفرحوا، الصحافة طالعة وبفخر تقول ان عضويته اتشطبت من مركز شباب وحضرتك بتتفرج" معقبا " كمل فرجة يا معالى الوزير.. في موضوع بقينا كلنا فيه فرجة".

محمد صبحي معاتبا أشرف عبدالباقي: "عيب.. إحنا مش في قهوة"

قال الفنان محمد صبحي، إنه أول من هنأ الفنان أشرف عبدالباقي على برنامج "مسرح مصر"، حيث خرج مجموعة من الشباب في ظروف صعبة وهذا شيء عظيم.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E": "عيب أما أشرف عبدالباقي يقول المسرح ستارة وكرسي، ويتريق على ما قولته، لما يقول محمد صحبي عنده سيطرة على الممثلين بتوعه، دول صحابي، إحنا مش في قهوة".