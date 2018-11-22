خسر رخصة القيادة بعد حصوله عليها بأقل من ساعة.. والسبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دويتشه فيله:

سُحبت رخصة القيادة من سائق ألماني شاب بعد حصوله عليها بـ49 دقيقة فقط، وذلك بعد أن ضبطته الشرطة يخالف القوانين المرورية قرب مدينة دورتموند الألمانية. كما فُرضت عليه غرامة مالية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

وعلى الرغم من اجتيازه اختبار القيادة وحصوله على الرخصة، لم يتمكن من الحفاظ عليها لأكثر من ساعة.

وقالت الشرطة الألمانية، يوم أول أمس الثلاثاء، إن سائقًا ألمانيًا شابًا يبلغ من العمر (18 عامًا) خسر رخصة القيادة بسرعة غير مسبوقة، إذ التقطته كاميرا المراقبة يقود سيارته بسرعة 95 كم في الساعة، عبر بلدة "إزرلون"، قرب مدينة دورتموند في ولاية شمال الراين ويستفاليا، حيث لا تتجاوز السرعة المسموح بها في هذه المنطقة الـ50كم في الساعة. ويبدو أن السائق الشاب كان يحتفل مع أربعة من أصدقائه بنزهة في السيارة بمناسبة اجتيازه اختبار القيادة قبل 49 دقيقة.

لم يتوقف الأمر عند سحب رخصة القيادة فحسب، وإنما واجه السائق عقوبة حظر القيادة لمدة 4 أسابيع، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها (200 يورو)، وإعادة تدريب، وتمديد فترة القيادة تحت الاختبار من عامين إلى 4 أعوام، ما ضاعف فرصة خسارته الرخصة في ظروف مشابهة.

تشتهر ألمانيا بعدم وجود حدود عليا للسرعة في معظم طرقها السريعة "الأوتوبان"، غير أن الشرطة صارمة في تطبيق قواعد المرور في المناطق المأهولة بالسكان، إذ تفرض على المخالفين دفع غرامات تتراوح بين 10 يورو، و 680 يورو مع حظر للقيادة قد يصل لمدة 3 أشهر، وفقًا لنوع المخالفة المرورية.​