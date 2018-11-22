امرأة تلقن سارقا درسا قتاليا قاسيا! (فيديو)

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لقنت مقاتلة برازيلية أحد اللصوص، درسا قاسيا أمام عشرات الناس، وذلك عندما تهجم عليها محاولا سرقة هاتفها المحمول في وضح النهار.

السارق سيئ الحظ، لم يكن يعرف أن المرأة التي استهدفها مقاتلة محترفة في فنون القتال الياباني، "جوجيتسو"، إذ أطبقت على المهاجم بحركة محكمة ومؤلمة لم يستطع الإفلات منها.

وأبقت المقاتلة الرجل مثبّتا على الأرض حتى وصلت الشرطة، وقامت باعتقاله على الفور، كما ذكرت مصادر إعلامية أن السارق كان من ضمن عصابة تتألف من عدة أشخاص، وقد لاذوا جميعهم بالفرار بعد تجمع أهالي الحي لرؤية المقاتلة وهي تدافع عن نفسها ببراعة.

هذا وأطبقت المرأة البرازيلية على الرجل بحركتها القتالية لأكثر من 20 دقيقة، كان يصرخ فيها السارق من شدة الألم، بينما تجمع العشرات لمشاهدة ما يحدث.