شكرا لقرائتكم خبر عن الأرض تبتلع كميات هائلة من المياه! والان نبدء بالتفاصيل

توصلت دراسة جديدة استخدمت أجهزة قياس الزلازل في خندق ماريانا، إلى أن مناطق معينة في الأرض تسحب كميات هائلة من الماء داخل باطنها نتيجة النشاط التكتوني.

ووفقا للحسابات الجديدة، فإن حجم هذه المياه يصل إلى 3 مليارات تيراغرام كل مليون سنة، حيث يعادل الـ تيراغرام الواحد مليار كلغ.

وفي الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة الطبيعة، استخدم الباحثون بيانات جُمعت بواسطة 19 جهازا لقياس الزلازل، عبر خندق ماريانا، كما حللوا بيانات مأخوذة من 7 أجهزة لقياس الزلازل، موجودة على الجزر.

وسمح ذلك باكتشاف صورة أكثر تفصيلا عن كيفية انحناء صفائح المحيط الهادئ في الخندق، ما يكشف عن نظرة جديدة حول كيفية احتفاظ الصخور بالمياه عميقا تحت السطح.

وقال كانداس ميجور، مدير البرامج في قسم علوم المحيط في مؤسسة العلوم الوطنية: "تظهر الدراسة أن مناطق الانجراف تنقل المزيد من المياه إلى داخل باطن الأرض، على بعد أميال عديدة من السطح، أكثر مما كان يعتقد سابقا، كما تسلط النتائج الضوء على الدور المهم لهذه المناطق في دورة المياه على كوكبنا".

ووفقا لفريق البحث، فإن الظروف القاسية للضغط ودرجة الحرارة تجعل الماء محصورا في الصخر، بينما تنتقل الصفائح إلى القشرة والغطاء العلوي على طول خطوط الصدع.