شكرا لقرائتكم خبر عن جون طلعت يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون حماية البيانات الشخصية لمناقشته بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال قانون حماية البيانات الشخصية للبدء فى مناقشته وإنجازه خلال دور الانعقاد الجارى لمجلس النواب، خاصة وأن هذا القانون يحتل أهمية كبيرة لما يحققه من أمان للمواطنين فى حماية بياناتهم وبالتالى يعتبر فى مقدمة أولويات العمل فور إحالته للبرلمان من قبل الحكومة .

وقال طلعت فى تصريح لـ" الخليج 365" أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستبدأ فور إحالة قانون حماية البيانات الشخصية فى تنظيم حوار مجتمعى داخل اللجنة ، من أجل الخروج بقانون كامل يلبى طلبات المواطنين .

وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قانون حماية البيانات الشخصية يحتل أهمية كبيرة فى تنظيم حماية البيانات الشخصية إلكترونيا ، كما أن يضمن عدم تسريب معلومات المستخدمين ، خاصة وأن تلك البيانات ترتبط بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.