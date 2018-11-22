شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: قواعد الجماعة قطعان تسير بحسب ما يراه الراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن أيمن نور شخص استطاع استغلال جماعة الإخوان، والآن يقوم بطرد شبابهم وتشريدهم فى تركيا.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن قواعد الاخوان قطعان تسير على حسب ما يراه الراعى، وبالتالى هو ما استغله أيمن نور لاستغلالهم،للحصول على أموال ضخمة من التمويل الخارجى، وفى النهاية أقدم على تشريد كوادر الإخوان ، وهو ما يزيد من أزمة الجماعة وقنواتها فى الخارج.

وكان أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، كشف فضائح جديدة بشأن السياسة التى يتبعها أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، داخل القناة، حيث قال خالد إسماعيل أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن أيمن نور أقدم على وقف برنامج بالقناة الإخوانية لأنه تضمن هجومًا على إسرائيل من قبل مقدم البرنامج، وهو القرار الذى أثار جدلاً واسعًا داخل القناة الإخوانية.