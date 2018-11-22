مقتل شاب بطعنة نافذة في سوق عزبة البرج بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت مشرحة المستشفى التخصصي في دمياط جثة شاب قُتل بطعنة نافذة، في حادثة وقعت بمنطقة الخناينة في مدينة عزبة البرج، مساء الأربعاء.

وتكثف قوات الشرطة جهودها حاليًا للتوصل للمتهم، بعد أن انتقلت إلى موقع الحادث لمعرفة ملابساته وأسبابه.

وتوفي محمد القشاوي، البالغ من العمر 17 عامًا، جراء طعنة نافذة بسلاح أبيض، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

حرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي وجهت بسرعة إعداد تقرير البحث الجنائي وضبط المتهم بارتكاب الواقعة.​