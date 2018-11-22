برلمانية إيطالية تستهجن زيارة أمير قطر إلى بلادها

بعد أن خرجت المظاهرات ونُظمت الوقفات احتجاجا على زيارة أمير الإرهاب إلى إيطاليا، أعربت برلمانية إيطالية عن استهجانها لاستقبال رئيسا جمهورية وحكومة بلادها لأمير دويلة قطر، تميم بن حمد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجيا ميلوني "إن إيطاليا تستقبل أمير قطر بحفاوة وبكل شرف"، وهي "قطر نفسها التي تمول المساجد والمراكز المتطرفة لنشر داء الأصولية المتشددة في العالم وفي أوروبا، حيث يترعرع الإرهاب الذي يُدمي مدننا”.
وتابعت ميلوني التعبير عن استهجانها بالقول إن هذا الأمر "مثير للاشمئزاز، ولم أكن أتوقع ذلك من هذه الحكومة، واختتمت "نحن لم نغير رأينا: فلا صداقة مع من يريد حذف هويتنا".
وبدأ أمير قطر جولة أوروبية تشمل كرواتيا وإيطاليا، والتي تأتي في ظل أزمته مع عدد من الدول العربية، إذ أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو 2017، بسبب تورط النظام القطري في تمويل الإرهاب.
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